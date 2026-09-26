‘Checo’ Pérez es penalizado y luego recupera su puesto tras sanciones a otros pilotos en el GP de Azerbaiyán

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez durante los ensayos del GP de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú, el 24 de septiembre de 2026. Foto Ap

Ciudad de México. Después de haber quedado eliminado en la primera ronda (Q1) de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula Uno, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez (Cadillac) recibió una penalización de tres posiciones en la parrilla de salida por obstaculizar al australiano Oscar Piastri (McLaren).

El tapatío había quedado en el lugar 20 en la clasificación debido a una estrategia fallida de su equipo, y tras la sanción, descendió hasta el fondo de la parrilla. Sin embargo, las penalizaciones que también les fueron impuestas a los Aston Martin del español Fernando Alonso y del canadiense Lance Stroll le devolvieron el puesto, por lo que finalmente largará desde la vigésima posición en la carrera de este sábado en el circuito urbano de Bakú.

Según la resolución emitida por los Comisarios Deportivos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el mexicano obstaculizó innecesariamente la trayectoria de Piastri en su vuelta más rápida.

El australiano rodaba cerca de los 300 km/h y tuvo que levantar el acelerador ante la ralentización del auto del mexicano, que circulaba aproximadamente a 248 km/h.

Las autoridades revisaron la telemetría del monoplaza, las cámaras a bordo y escucharon los testimonios de los directores de equipo antes de confirmar el dictamen final sobre la parrilla de salida.

El Gran Premio de Azerbaiyán lucía con un panorama alentador para el mexicano al tratarse de una pista que conoce bien, pues se coronó en el circuito de Bakú en 2021 y 2023. Además, había mostrado una notable mejoría en su desempeño en las sesiones de ensayos libres, toda vez que en la primera acabó en el sitio 17, en la segunda en el 13 y en la tercera en el 16; sin embargo, ahora tendrá que buscar una remontada desde los últimos puestos para tratar de sumar sus primeros de la temporada.