PRI exige al INE legalidad, imparcialidad y reglas iguales para todos rumbo a 2027

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua ejercerá una representación firme, responsable y vigilante durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con el objetivo de exigir que prevalezcan la legalidad, imparcialidad, equidad y transparencia en cada una de las etapas de la elección, afirmó Óscar Antonio Núñez López, Representante Propietario del PRI ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua.

Lo anterior, durante la instalación del Consejo Local del INE en Chihuahua, con la que iniciaron formalmente sus trabajos de organización, vigilancia y seguimiento del proceso electoral.

Núñez López señaló que el PRI acude a esta nueva etapa con pleno respeto a las instituciones electorales y bajo la convicción de que la democracia debe construirse con reglas claras, autoridades imparciales, partidos responsables y una ciudadanía en condiciones de ejercer libremente sus derechos.

“Cada decisión que aquí se adopte deberá estar guiada por los principios que rigen la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”, expresó.

El representante priista destacó que estos principios no deben permanecer únicamente como conceptos establecidos en la Constitución y las leyes, sino traducirse todos los días en las decisiones, acuerdos, procedimientos y actuaciones de la autoridad electoral.

Aseguró que el PRI ejercerá plenamente las atribuciones que la legislación reconoce a las representaciones partidistas y respaldará aquellas determinaciones debidamente sustentadas en la Constitución y la ley.

Al mismo tiempo, agregó, utilizará las vías institucionales correspondientes cuando considere que alguna actuación pudiera vulnerar los principios de equidad, imparcialidad o legalidad.

“Participaremos con responsabilidad, pero también con firmeza. Nuestra exigencia será exactamente la misma para todos: aplicación imparcial de la ley”, puntualizó Óscar Antonio Núñez López.

Asimismo, consideró indispensable garantizar transparencia en aspectos fundamentales del proceso, como la integración y capacitación de funcionarios de casilla, ubicación de casillas, actualización y vigilancia del padrón electoral y la lista nominal, fiscalización, mecanismos de recolección, cómputos y sistemas de información.