“Ya tomé mi decisión”: Carlos Olson anuncia que está listo para dar el siguiente paso por Chihuahua

Carlos Olson aseguró que ha tomado la decisión de dar el siguiente paso en su trayectoria, luego de años de recorrer las colonias de Chihuahua y escuchar de manera directa las necesidades, preocupaciones y aspiraciones de sus habitantes.

“Después de todo este camino hay algo que tengo muy claro: no quiero quedarme como espectador de lo que sigue. Voy a asumir mi responsabilidad y estoy decidido a dar el siguiente paso”, expresó.

Olson señaló que Chihuahua ha tenido avances importantes, pero consideró que reconocerlos no significa ignorar los problemas que todavía deben atenderse.

“Continuidad no significa inmovilidad ni conformarnos. Significa construir sobre lo construido, conservar lo bueno, aprender de nuestros errores y tener el carácter para hacerlo todavía mejor”, afirmó.

El legislador explicó que su proyecto tiene como principios la vida, la familia, la libertad, el trabajo y la responsabilidad, además de mantener un gobierno cercano a las personas.

Finalmente, aseguró que continuará recorriendo Chihuahua, escuchando a sus habitantes y defendiendo sus convicciones mientras se define el proceso que viene.

“Hay momentos para escuchar, hay momentos para esperar, pero también hay momentos para decidir. Yo ya tomé mi decisión. Estoy listo para asumir la responsabilidad que venga”, concluyó Olson.