Cerró abril con reducción del 18% en homicidios, cifra más baja desde 2018

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, dio a conocer que, gracias a la consolidación de la estrategia de seguridad, el mes de abril cerró con una reducción del 18% en homicidios dolosos en todo el estado. Al realizar un comparativo de los 56 meses de la actual administración contra el mismo periodo de la gestión anterior, las víctimas de este delito disminuyeron de 11,300 a 9,347 casos, lo que refleja la efectividad de las acciones operativas.

Durante la presentación de resultados, Loya Chávez destacó que en el 76% del territorio estatal prevalece la tranquilidad, toda vez que en 51 de los 67 municipios de Chihuahua se registraron cero víctimas de homicidio durante el mes pasado.

Un ejemplo destacado es Hidalgo del Parral, donde se logró una reducción del 100% en este rubro; asimismo, municipios prioritarios como Chihuahua y Cuauhtémoc mantienen descensos del 24% y 38%, respectivamente, en comparación con el mes anterior.

En un ejercicio de transparencia, el secretario informó que en Ciudad Juárez se registraron 75 casos, lo que representó un incremento del 15%. Al respecto, Gilberto Loya enfatizó que como autoridad no se ocultan las cifras, sino que se enfrentan con determinación, fortaleciendo el despliegue operativo y el uso de la Plataforma Centinela para revertir las tendencias en las zonas donde aún existen retos.

En cuanto a la incidencia delictiva general, el reporte de abril arroja bajas considerables en otros delitos de alto impacto: el robo de vehículos disminuyó un 25%, el narcomenudeo presentó una reducción de más de 18 mil casos, mientras que el robo a casa habitación con y sin violencia se redujeron en un 28% y 44%, respectivamente.

Finalmente, Gilberto Loya informó que en estos 56 meses de trabajo, la Policía del Estado ha puesto a disposición de la justicia a más de 6 mil presuntos delincuentes. En materia de decomisos, se han retirado de las calles 779 armas de fuego y más de 3,000 municiones; mientras que en el combate al narcotráfico destacan el aseguramiento de más de 2.8 millones de dosis de fentanilo y más de 780 kilogramos de diversas drogas, protegiendo así la salud y la integridad de las y los chihuahuenses.