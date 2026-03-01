“Cerrando filas por Chihuahua”: Alfredo Chávez en foto con presidenta de la Cámara de Diputados y exsecretario de Gobernación

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, destacó el cierre de filas por el estado en una fotografía que compartió junto a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán y Fernando Gómez-Mont, exsecretario de Gobernación durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

En ella, Chávez Madrid resaltó la unidad entre panistas de otros lugares del país, los cuales acudieron a escuchar el Cuarto Informe de la gobernadora Maru Campos.

“Cerrando filas por Chihuahua”, fue el mensaje del coordinador de la bancada panista, quien también compartió fotografías con otros liderazgos del PAN y diputados locales y federales de Acción Nacional, así como del PRI y Movimiento Ciudadano.