CEO de Ford dice que el T-MEC es crucial para la industria automotriz

A horas de que el presidente estadounidense Donald Trump calificara de “irrelevante” el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), Jim Farley, director general de Ford Motor Company, discrepó, al referir que el acuerdo tiene una importancia “crítica” para la industria automotriz de Norteamérica.

“Realmente vemos a Canadá, México y Estados Unidos como un sistema de fabricación integrado. Y así es como abordaremos esta negociación. Es muy crucial para nosotros, pero necesitamos revisiones”, afirmó Farley en el marco de un evento en el Salón del Automóvil de Detroit el martes por la noche.

Poco antes, ese mismo día, durante una visita a una planta justamente de Ford, en Detroit, Trump refirió sobre el T-MEC que “podríamos tenerlo o no, a mí me da igual”. Dijo que el pacto “no supone ninguna ventaja real para nosotros, es realmente irrelevante”, aunque a México y Canadá les gustaría que persistiera.

Luego de estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió este miércoles en su habitual conferencia matutina que “quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses”.