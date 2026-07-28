Centauros de Chihuahua asegura su primer pase a playoffs en el Nacional de Ligas en la categoría 3-4

El equipo de béisbol de Centauros de Chihuahua lograron su tercer victoria consecutiva en el Nacional de Ligas 2026, en su categoría 3-4, asegurando su primera calificación a las finales en la historia de esta escuela de béisbol en la división pañalitos.

Con un resultado a favor de 26-24, vencieron al equipo Buhitos Amarillos de Hermosillo, Sonora.

Con un excelente juego defensivo en su primera entrada y rallys de 8 y 7 carreras en la tercera y cuarta, lograron la victoria en su tercer juego celebrado en los campos de La Liga Tolteca de la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

Con este resultado los peloteritos comandados por su manager Luis Miramontes se encuentran en el 2do lugar de grupo, empatados con 3 victorias de 3 posibles con la Liga Villahermosa de Ciudad Juárez.

Ambos equipos se medirán el día de mañana para definir la cima del grupo C.