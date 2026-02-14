Celebra PRI Consejo Político Estatal; llaman a refrendar la unidad y compromiso en Chihuahua

-PRI Chihuahua apuesta por la renovación y la cercanía con la gente

La tarde de este sábado, en el edificio sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua, se llevó a cabo la sesión del Consejo Político Estatal, máximo órgano de decisión del partido en la entidad, integrado en esta ocasión por 203 consejeras y consejeros.

El encuentro contó con la presencia de Alejandro Domínguez Domínguez, presidente estatal del PRI; Kenya Durán, secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE); José Mercedes Benítez Rodríguez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN); así como dirigentes de sectores y organizaciones, además de alcaldes, diputados locales y federales, regidores y síndicos priistas.

Durante la sesión se realizó la ceremonia de toma de protesta de las y los Consejeros Políticos Estatales, así como la entrega de reconocimientos a militantes destacados por su trayectoria y compromiso partidista.

Asimismo, fue aprobado el método electivo estatutario establecido en el Artículo 174, fracción I, inciso a), para el proceso interno ordinario de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Directivo Estatal para el periodo estatutario 2026-2030.

En su mensaje, Álex Domínguez subrayó que el Revolucionario Institucional es un partido de resultados que apuesta por la renovación para construir un mejor futuro y destacó que el tricolor es una fuerza política cercana a su gente, comprometida con el progreso y el desarrollo de todas y todos los chihuahuenses.

“El PRI es una institución fuerte, permanente y constante, que ha transformado Chihuahua mediante el trabajo en conjunto, siempre con la convicción de ofrecer soluciones reales al estado”, expresó.

Finalmente, reiteró que la principal bandera del partido es dar soluciones concretas a las necesidades de la ciudadanía, destacando el carácter decidido y perseverante de la militancia priista.