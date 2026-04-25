Celebra FEM ‘Día de la Niñez’, entre rudos y técnicos

•​Niñas y niños pudieron festejar su día con una exhibición de lucha libre

En el marco de los festejos por el “Día de la Niñez”, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia Zona Norte, recibió a más de 200 niñas y niños con una divertida convivencia.

Este sábado 25 de abril, en el edificio ubicado en el bulevar Zaragoza #672, se convirtió en una arena de lucha libre para los niños que asistieron a la celebración, en donde disfrutaron de música en vivo, la exhibición de lucha libre, además de comer dulces, pizza, y pastel.

La Coordinadora de la Zona Norte, Yubia Yumiko Ayala Narváez, dio la bienvenida a los menores y sus familias, y destacó que es la primera vez que se realiza un evento de este tipo en la institución, por lo que felicitó el trabajo realizado de todo el equipo de Ministerios Públicos y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

“Todo el personal que trabaja en esta institución, queremos dignificar los derechos de las niñas, niños y mujeres que acuden con nosotros, no solo haciendo nuestro trabajo, sino haciendo algo extra, esta es la primera vez que la Fiscalía de Mujeres organiza un evento así y esperamos lo hayan disfrutados”, agregó Ayala.