CEACH tendrá nuevo presidente en mayo; hay un candidato de unidad

Arturo González Ruiz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) dio a conocer que el próximo mes de mayo.

Será el 19 de mayo 25 de marzo en palacio de gobierno, a la 1 de la tarde encabezando la gobernadora Maru Campos, el titular de SADER, Julio Verdegué y el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada.

En esta elección hay un único candidato y se trata de Lic. Nestor Baeza Corral accionista de la Norteñita grupo manzanero de Cuauhtémoc, nacido en la ganadería y agricultura, joven que representará la nueva versión del campo de Chihuahua.

“En estos cuatro años hemos estado atentos en el sector agroalimentario estatal y nacional, con un equipo muy importante, en lo personal tenemos avances importantes y contenido problemas que huvieran sido catastroficos”, comentó.

Asegura que vienen retos por enfrentar con las nuevas reformas, gusano barrenador, sequía y más procesos de del campo que está en malas condiciones.