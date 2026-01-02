CDMX confirma un muerto, un incendio y fallas eléctricas por sismo magnitud 6.5

El Gobierno de la CDMX confirmó la muerte de un hombre, un incendio y fallas eléctricas a consecuencia del sismo magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero.

El movimiento telúrico provocó una aceleración de 49 gal (aceleración de la gravedad) en la estación de la colonia Militar Marte, Iztacalco, de la Red Acelerográfica capitalina.

Ello llevó al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico a activar la Alerta Sísmica en la CDMX, con una efectividad de 98 por ciento.

Derivado del Protocolo de Emergencia Sísmica se atendió el reporte de falla en 44 transformadores de diversas alcaldías.

Una de las fallas provocó un incendio en una subestación eléctrica ubicada en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Gracias a la intervención oportuna del Heroico Cuerpo de Bomberos se controló la situación sin personas lesionadas.

Asimismo se atendió la caída de un árbol sobre un vehículo, cableado eléctrico y fibra óptica en la alcaldía Benito Juárez.

Precisamente en tal zona se registró la muerte de un adulto mayor.

Inicialmente se dijo que el hombre de 67 años murió a consecuencia de una caída al momento de evacuar el edificio donde vivía.

Sin embargo, se halló que la caída fue originada por un posible paro cardiorespiratorio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), por su parte, trabaja en coordinación con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones para la revisión de al menos 99 inmuebles reportados con presuntos daños.

El Gobierno de la CDMX aseguró que el sismo magnitud 6.5 tuvo un impacto menor, con afectaciones limitadas y sin daños graves en infraestructura estratégica.

Con información de López-Dóriga Digital