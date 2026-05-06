CCE propone al Municipio impulsar obras en predios sin usar

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que hay una propuesta de parte de la iniciativa privada en el cual busca que el Municipio de Chihuahua de uso de predios sin uso para realizar inversión en ellos y darles impulso en la ciudad.

En este sentido el líder empresarial, comentó que se trata de cerca de 1, 500 predios los cuales están sin uso, y se busca aprovecharlos para hacerlos líquidos y darle impulso con el Municipio, con el fin de darle una eficiencia financiera que permita desarrollar nuevos proyectos.

“Es una propuesta del sector privado, ya que nosotros no somos los dueños, es una propuesta para sacar provecho y tener inversiones e ingresos, esto lo hemos hecho en otros municipios”, comentó.

Señaló que este proyecto se ha dado en el municipio de Delicias con el presidente municipal Jesús Valenciano, es un instrumento financiero e inmobiliario para la creación de centros comunitarios o de otros proyectos, usando espacios para dar zonas productivas.

Esta propuesta es con alcaldes en el caso de Chihuahua se debe analizar la cifra exacta para tener el patrimonio que hay sin usar en la capital.