Catean vivienda en la colonia Plan de Ayala por investigaciones de hechos violentos

La noche de este miércoles, agentes de la Policía Ministerial adscritos a la División de Homicidios realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Plan de Ayala, en el cruce de las calles Viva Villa y Julio López.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, como parte de las investigaciones relacionadas con diversos hechos violentos registrados en la ciudad durante los últimos días.

En el lugar se desplegó un operativo de seguridad para resguardar la zona mientras los agentes efectuaban las diligencias correspondientes al interior del inmueble.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el aseguramiento de objetos, por lo que se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita información oficial sobre los resultados del cateo.