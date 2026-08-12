Catean domicilio en El Porvenir por posible hallazgo de restos humanos

Elementos de la Unidad de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda y binomios caninos, realizaron un cateo en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Mina Milpillas y Mina Piedras Largas, en la colonia El Porvenir.

El operativo se desplegó luego de que las autoridades recibieran un reporte sobre la posible presencia de restos humanos enterrados al interior del inmueble.

Debido a que el predio se encontraba cubierto por una gran cantidad de basura acumulada, la Fiscalía solicitó el apoyo de camiones y maquinaria pesada para retirar los desechos y permitir que los trabajos de búsqueda y extracción pudieran realizarse.

La zona fue ampliamente acordonada por las autoridades, mientras los agentes y personal especializado efectuaban las labores de inspección. Al lugar también acudieron vecinos y curiosos, quienes permanecieron atentos al desarrollo del operativo.

De acuerdo con información proporcionada en el lugar, años atrás se habría realizado otro cateo en el mismo domicilio, donde presuntamente fue localizado un cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente si durante el operativo actual fueron localizados restos humanos ni han proporcionado mayores detalles sobre el resultado de las labores de búsqueda.

Se espera que, una vez concluidos los trabajos y realizadas las diligencias correspondientes, la Fiscalía General del Estado determine si existen indicios que permitan confirmar o descartar el reporte recibido.