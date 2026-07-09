Catea Unidad de Investigación de Narcomenudeo domicilio en la colonia Junta de los Ríos

• Aseguraron narcóticos y detuvieron a una pareja en el domicilio

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, llevó a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la calle Río Tutuaca, de la colonia Junta de los Ríos, en la ciudad de Chihuahua.

Como resultado del cumplimiento de la orden judicial se detuvo en flagrancia a quienes dijeron llamarse Víctor Manuel A. B., de 38 años y Erika Nayeli J. G., de 29 años, por delitos contra la salud.

En la intervención se les aseguró una bolsa con cierre hermético, que contenía cuatro envoltorios con un polvo blanco y fino, de un peso aproximado de 2 gramos, así como dos bolsas de plástico transparentes con una sustancia cristalina y granulosa, con las características del narcótico conocido como “cristal”, de un peso aproximado de 92 gramos.

También, dos bolsas de plástico con cierre hermético que contenían un polvo blanco y fino, con las características de la cocaína, de un peso aproximado de 444 gramos.

De igual manera, un recipiente de vidrio con una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia blanca y sólida, con las características del fentanilo, de un peso aproximado de 252 gramos.

Además, un electrodoméstico marca Nutribulet, destinado para mezclar sustancias, con residuos de un polvo blanco y fino, dos básculas “grameras”, y diversas bolsas plásticas con cierre hermético.

Cabe señalar que este cateo se derivó de una investigación a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, iniciada gracias a una denuncia anónima en la que se señalaba que en dicho domicilio se realizaban actos de comercio de narcóticos.

En el operativo participaron un agente del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, así como peritos de la Fiscalía General del Estado.

Una vez concluido el cateo, lo asegurado y ambos detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes, y determinará mediante peritajes químicos el tipo exacto de las sustancias aseguradas.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).