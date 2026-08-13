Catea domicilio en la Dale por presunta venta de droga, 2 detenidos en flagrancia

• Luego de una denuncia anónima se comenzó una exhaustiva investigación, que permitió detener en flagrancia a una pareja en posesión de “cristal”

Derivado de una minuciosa investigación por parte de oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se realizó un cateo en un domicilio en la colonia Dale, ayer miércoles 12 de agosto.

Como resultado del cumplimiento de la orden judicial, solicitada ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1378/2026, se pudo detener en flagrancia a quienes dijeron llamarse Rubén B. R., de 52 años, y Brenda Guadalupe G. S., de 37 años de edad, por delitos contra la salud en su variante de comercialización.

La orden de cateo, dirigida por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializad, en coordinación con agentes de la AEI, y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), fue realizada en un domicilio de la calle J. M. Ponce de León de la colonia Dale.

En el inmueble se localizaron 128 envoltorios de plástico transparente, tipo Ziploc, que contenían una sustancia cristalina y granulosa, con las características propias del narcótico conocido como “cristal”, con un peso de 39.0 gramos.

Las personas detenidas y la droga asegurada, quedaron a disposición de esta representación social, instancia que continuará con las debidas indagatorias.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente, garantiza la atención y las acciones de prevención de la ciudadanía, ya que, gracias a las denuncias anónimas de compra y venta de droga, se logra detectar y actuar en consecuencia, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).