Casa Blanca difunde imagen de Trump presumiendo aumento de las deportaciones en EU

Washington. La Casa Blanca difundió este martes una imagen del presidente Donald Trump de pie en el techo del Ala Oeste, presumiendo el reporte de Notus en el que cita que las deportaciones aumentaron en Estados Unidos, en momentos en que su administración enfrenta cuestionamientos por las presiones ejercidas sobre los jueces de inmigración para acelerar las expulsiones.

La difusión de la imagen ocurrió mientras un reporte del portal Notus señaló que los despidos de jueces de inmigración y los cambios impulsados por el Departamento de Justicia contribuyeron a modificar el funcionamiento de los tribunales y a incrementar las órdenes de deportación. De acuerdo con jueces en activo y exmagistrados citados por el medio, la administración creó un ambiente de temor entre los integrantes de los tribunales migratorios.

La fotografía, presentada por la Casa Blanca como una imagen del mandatario, corresponde en realidad a agosto de 2025, cuando Trump salió al techo del Ala Oeste para inspeccionar obras de renovación en la residencia presidencial. En aquella ocasión, el presidente recorrió la zona acompañado por el arquitecto James McCrery y revisó los trabajos relacionados con el proyecto de construcción de un nuevo salón de baile.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, unos 125 jueces de inmigración fueron despedidos y alrededor de un centenar más abandonaron sus cargos mediante jubilaciones o incentivos de separación. Los exmagistrados señalaron que las destituciones y nuevas directrices redujeron su margen para decidir sobre solicitudes de asilo, fianzas y otras medidas en favor de los migrantes.

Las órdenes de deportación, que se habían mantenido relativamente estables durante buena parte del segundo mandato de Trump, aumentaron durante la primavera y se dispararon 30 por ciento en junio, de acuerdo con datos del Transaction Records Access Clearinghouse.

La administración sostuvo que las modificaciones permitieron reducir el rezago de los tribunales migratorios, que pasó de un máximo de unos 4 millones de casos a alrededor de 3.2 millones. El Departamento de Justicia negó que buscara influir en las decisiones de los jueces y afirmó que pretendía restablecer la integridad del sistema migratorio.

La Casa Blanca mantiene además una intensa campaña de difusión de imágenes de Trump en medio de la remodelación del complejo presidencial. El gobierno enfrenta actualmente recursos judiciales por la construcción de un nuevo salón de baile, proyecto valuado en unos 400 millones de dólares que incluye instalaciones de seguridad y que fue cuestionado por organizaciones de conservación histórica.