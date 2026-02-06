Carrillo y Schleper portan bandera de México en el Desfile de Naciones de los JO de invierno 2026

Los atletas Donovan Carrillo (patinaje artístico) y Sarah Schleper (esquí alpino), quienes encabezan a la delegación tricolor que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, portaron la bandera de México este viernes en el Desfile de Naciones de la inédita ceremonia de inauguración del evento, la cual se efectuó de forma simultánea en cuatro sitios diferentes alrededor de Italia: Milán, Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo.

Con un uniforme cuya pieza principal fue una chamarra gris claro, con mangas de color verde y detalles que evocan a los bordados tradicionales de varias etnias del país, la selección mexicana, compuesta por cinco deportistas, participó en el emblemático desfile de atletas.

Además de Carrillo y Schleper, participarán los tricolores Allan Corona, Regina Martínez (esquí de fondo) y Lasse Gaxiola (esquí alpino).

Gaxiola, de 17 años, conformará junto a Schleper la primera dupla madre-hijo en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La participación mexicana en la justa invernal comenzará el 10 de febrero con el programa corto de Donovan Carrillo y no concluirá antes del 18 de febrero con la prueba de Schleper en esquí alpino.

Esta será la undécima vez que una delegación tricolor compite en una justa invernal.