Carrera por las gubernaturas: 17 senadores y diputados de la 4T pidieron licencia para competir en 2027

En la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 17 senadores y diputados federales pidieron licencia para participar principalmente en Morena, PT y PVEM, por la postulación a cargos de gubernaturas en los estados que tendrán elecciones el próximo año.

En la sesión matutina de este miércoles, pidieron licencia la senadora morenista Julieta Ramirez, quien buscará la candidatura en Baja California; Félix Salgado Macedonio quien pretende ser el abanderado de Morena en Guerrero, lo mismo que la senadora Beatriz Mojica.

Los senadores Jasmine María Bugarín del PVEM y Pavel Jarero de Morena, pidieron licencia para competir por la candidatura oficialista en Nayarit.

El senador del PVEM, Waldo Fernández, pidió licencia para competir por la candidatura en Nuevo León, lo mismo que la senadora morenista Blanca Judith Díaz.

También pidieron licencia los morenistas Lorenia Valles Sampedro quien busca ser abanderada en Sonora; Raúl Morón en Michoacán e Imelda Castro en Sinaloa.

Además, pidieron licencia los diputados federales Graciela Dominguez Nava y Raymundo Vázquez.

En la misma sesión, pero por la tarde, además pidieron licencia el senador morenista Armando Ayala quien buscará la candidatura al gobierno de Baja California.

Asimismo, solicitaron, y les fue aprobada la licencia, los diputados federales Alfonso Ibarra; Jorge Castro Trenti Luis Humberto Fernandez Fuentes y Ulises Mejia Haro.