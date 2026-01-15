Carolina Ross nominada como artista femenina del año en Premios Lo Nuestro 2026

Carolina Ross continúa consolidándose como una de las voces femeninas más importantes de la música mexicana actual. El día de hoy, la cantante sinaloense suma un logro más al recibir una nominación a Premio Lo Nuestro 2026, en la categoría: “Artista Femenina del Año – Música Mexicana”.

Este reconocimiento llega en un momento clave en su carrera, en el que Carolina se prepara para el lanzamiento de su próximo álbum que abraza sus raíces a través del género mariachi. Con sencillos como “Coleccionando corazones”, “Malagradecido” a dueto con Los Horóscopos de Durango, “El Target” junto con Denise Gutiérrez y “Tiempos Peores”, Caro ha demostrado su versatilidad artística y su capacidad para conectar emocionalmente con sus seguidores, demostrando que su voz es referente de la tradición mexicana.

Además, Carolina arranca este 2026 por todo lo alto con el lanzamiento de “Lo que se dice amor”, un tema impregnado de nostalgia que explora los ecos de un amor que nunca pudo ser, entre intentos fallidos y oportunidades perdidas. Este sencillo, que estará disponible el jueves en la noche, coincidirá con su participación como invitada especial en el aclamado musical ‘Malinche’, donde la intérprete llevará su potente voz al escenario de la exitosa producción de Nacho Cano.

Este 2026 se perfila para ser un año, sin precedentes, para Carolina Ross. Con el lanzamiento de su nueva producción discográfica en marzo, su esperado concierto en el Teatro Metropólitan en mayo y una serie de sorpresas que se revelarán próximamente, la sinaloense reafirma su imparable ascenso como una de las voces femeninas más destacadas en el género.

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de febrero en Miami, Florida y será transmitido a través de la Cadena Univisión. El público podrá emitir su voto a partir de hoy y hasta el 26 de enero a través de la página www.premiolonuestro.com