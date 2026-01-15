Capturan a presunto líder de “Los Cabrera” en Valle de Juárez

Ricardo Realivazquez, subsecretario de Despliegue Policial en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) dio a conocer que mediante un operativo de seguridad se logró la detención de Trinidad S. M., alias “El Triny”, considerado como presunto líder criminal del grupo delictivo de “Los Cabrera”.

La detención ocurrió en la zona del Valle de Juárez, en donde también se capturó a una mujer, así como el aseguramiento de un arma de fuego y un vehículo con reporte de robo.

Cabe señalar que el grupo de “Los Cabrera” está presuntamente ligado al Cártel de Sinaloa, la captura de “El Triny” habría ocurrido en el poblado de El Progreso, cerca de El Porvenir.