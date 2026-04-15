Capturan a involucrado en fraude procesal en la ciudad de Chihuahua

• El monto de la afectación es por aproximadamente 10 millones de pesos en perjuicio de una víctima y de la Administración de Justicia

El pasado 08 de abril del 2026, Agentes de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, ejecutaron una orden de aprehensión en la ciudad de Chihuahua, en contra de quien se identificó como Felipe Y. H., señalado por el delito de fraude procesal.

Lo anterior, en seguimiento a una denuncia por la simulación de una demanda civil en la que presuntamente pretendía nulificar un poder notarial que el mismo había firmado, donde existe un detrimento aproximado de 10 millones de pesos, cometido en perjuicio de una víctima de iniciales G.A.N., así como de la propia Administración de Justicia.

Posteriormente, el 13 de abril se realizó la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, determinó que había suficientes elementos de prueba para vincular a proceso a Felipe Y. H. por el delito de fraude procesal, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva por un lapso de seis meses y otorgando un plazo complementario de investigación de cuatro meses.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).