Captura FGE Zona Sur a prófugo por los delitos de robo y posesión de vehículo robado

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a un masculino de nombre Eduardo S. C., de 38 años de edad, quien contaba con dos órdenes de aprehensión, por delitos cometidos en la ciudad de Parral.

Aparece como probable responsable de hechos registrados el 12 de agosto de 2025, cuando fue detenido en flagrancia, en posesión de un automóvil marca Nissan, línea Sentra, modelo 2002, que horas antes fue reportado como robado. Sin embargo, fue liberado bajo reservas de ley, para la continuación de las investigaciones.

En una segunda causa penal, aparece como probable responsable de un robo con violencia cometido el 21 de agosto de 2025, cuando presuntamente amagó con un cuchillo a la recepcionista de un hotel ubicado en la calle Jesús García, y la despojó de un teléfono celular y 4 mil 500 pesos en efectivo.

Por medio de las investigaciones ministeriales se logró ubicar y detener a Eduardo S. C. en la ciudad de Chihuahua; y de inmediato se le trasladó a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición de los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, para ser llevado a las audiencias de formulación de imputación.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a la impunidad, garantizando la procuración de justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.