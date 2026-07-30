Captura AEI Sur a dos masculinos en posesión de mariguana y cristal en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, detuvieron a César Antonio R. C., Alejandro Iván H. C., de 34 y 44 años de edad, respectivamente, por delitos contra la salud, en la colonia Tierra y Libertad, de Hidalgo del Parral.

El arresto en los términos de la flagrancia, se registró en calle Hacienda Chinameca, en donde los agentes investigadores realizaron una revisión a los masculinos, localizándoles 29.40 gramos de mariguana y 0.49 gramos de cristal, así como una pipa y un encendedor.

Ambos detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad social que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).