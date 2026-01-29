Captan en video cómo trabajadores escapan por poco de ser sepultados por alud en una mina

Un video que circula en redes muestra el aterrador momento en que un deslizamiento de tierra arrasa una mina de níquel en la región de Halmahera Oriental, en Indonesia.

Las imágenes, grabadas desde el interior de un vehículo pesado, captan el instante en que la ladera se derrumba.

El conductor, al percibir el peligro, se desabrocha el cinturón y escapa casi de inmediato. Afuera, otros obreros corren mientras el polvo y la tierra envuelven todo a su alrededor.