Captan cómo una enorme avalancha se traga un poblado en zona turística de la India

Una impresionante avalancha golpeó el martes la zona turística india de Sonamarg, en Jammu y Cachemira, enterrando casas y vehículos bajo toneladas de nieve.

Las imágenes muestran cómo una enorme nube blanca avanza a gran velocidad y cubre en segundos los edificios a su paso. Pese a la magnitud y lo impactante que resultó el fenómeno, no se han registrado víctimas ni heridos.

