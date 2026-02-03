Captan cómo un castillo inflable sale volando debido a una ráfaga de viento

Un castillo inflable fue arrancado del suelo por una ráfaga de viento y salió disparado a unos 9 metros de altura sobre casas y un campo abierto en la provincia de Savannakhet, en Laos.
Terrifying moment bouncy castle is flung 30ft in the air during freak windstorm at fair leaving two children injured pic.twitter.com/Mz1KZIwYsg
— The Sun (@TheSun) February 2, 2026
Aunque no había menores dentro cuando despegó, dos niños resultaron heridos al desplomarse la atracción, que según las primeras investigaciones, no estaba bien asegurada.