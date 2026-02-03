Captan cómo un castillo inflable sale volando debido a una ráfaga de viento

Un castillo inflable fue arrancado del suelo por una ráfaga de viento y salió disparado a unos 9 metros de altura sobre casas y un campo abierto en la provincia de Savannakhet, en Laos.

Aunque no había menores dentro cuando despegó, dos niños resultaron heridos al desplomarse la atracción, que según las primeras investigaciones, no estaba bien asegurada.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp