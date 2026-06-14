Canelo Álvarez señala que Cristiano Ronaldo y Zlatan podrían aguantarle un combate

Saúl “Canelo” Álvarez fue una de las personalidades más seguidas durante la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. El campeón mexicano acudió al debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica y también formó parte de algunas actividades organizadas por la FIFA.

Entre fotos, saludos y entrevistas, el tapatío dejó un comentario bastante inusual, pues contestó sobre cual futbolista tendría las mejores posibilidades de aguantar un asalto frente a él en un ring profesional.

Canelo pone a Cristiano Ronaldo entre los futbolistas más fuertes

La pregunta tomó por sorpresa al boxeador, quien se tomó unos segundos para pensarlo antes de mencionar a dos figuras que destacan por su condición física.

“Está difícil, está muy difícil, creo que… No, no sé, creo que Cristiano tiene la fortaleza. ¿O cómo se llama este jugador que estaba en Estados Unidos? Ibrahimovic”.

La elección no parece casual. Cristiano Ronaldo ha construido buena parte de su carrera alrededor de una preparación física que le ha permitido mantenerse en la élite incluso a los 41 años, mientras que Zlatan Ibrahimovic siempre fue reconocido por su potencia, resistencia y experiencia en disciplinas como las artes marciales.

Cristiano e Ibrahimovic, elecciones que no sorprendieron a los aficionados

Las palabras de Canelo generaron debate entre aficionados del futbol y del boxeo.

Muchos coincidieron en que Cristiano Ronaldo sería uno de los jugadores mejor preparados para enfrentar una exigencia física de ese tipo por su disciplina y condición atlética. Otros señalaron a Ibrahimovic como una opción incluso más lógica, considerando su imponente físico y su historial ligado a las artes marciales.

Con información de FoxSports