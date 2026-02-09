Canciller peruano descarta incursión a Embajada mexicana donde se asila Betssy Chávez

Lima. El canciller peruano, Hugo de Zela, ratificó este lunes que la residencia de la Embajada de México no será allanada para detener a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, asilada allí desde noviembre pasado.

“Eso ni siquiera se está considerando”, anunció ante una pregunta de la prensa y añadió que “el Perú respeta el derecho internacional y la inviolabilidad de las misiones diplomáticas”.

Comentó además que la representación de su Gobierno en la Organización de Estados Americanos (OEA) trabaja junto a otros países una propuesta para que el Consejo Permanente de la OEA apruebe la consulta al Comité Jurídico Interamericano sobre la aplicación de la Convención de Caracas.

En anteriores declaraciones, De Zela planteó que esa aplicación excluya del derecho de asilo a quienes estén procesados penalmente o condenados, lo cual eliminaría la facultad exclusiva de calificar cada caso de asilo que la Convención de Caracas asigna al país que lo otorga y lo excluye de fundamentar su decisión.

Chávez permanece en la sede diplomática porque el gobierno le niega el salvoconducto necesario para viajar a México, al menos hasta que se absuelva la consulta mencionada por el canciller.