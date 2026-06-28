Canadá elimina a Sudáfrica y avanza a octavos del Mundial 2026

Canadá venció por marcador de 1-0 a Sudáfrica en el Estadio Los Ángeles este domingo 28 de junio para avanzar a los octavos de final en el Mundial 2026.

¡GOOOL DE CANADÁ! ¡GOOOOL EN EL AGREGADOOO! 🇨🇦⚽ Stephen Eustáquio al 92' ¡Los mantiene en el Mundiaaal! #ElMundialEsNuestro y la magia de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @Televisa y @VIX 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/FhpuIGBeqn — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 28, 2026

Canadienses y sudafricanos abrieron este domingo la fase de dieciseisavos de final del Mundial, que se extenderá hasta el 3 de julio.

El partido fue abierto y generoso en oportunidades de gol, que no fueron concretadas por la el nerviosismo de los delanteros.

Para contrarrestar el dibujo táctico de los canadienses, que mostraron más orden entre líneas, los sudafricanos plantearon un 4-2-3-1, más dispuesto a dificultar el control del balón.

Sudáfrica tuvo su primera ocasión clara bien entrada en la segunda parte, con un disparo desde fuera del área que se fue al travesaño.

Poco después, en el minuto 62, Canadá volvió a buscar con mayor intensidad el gol con un remate de Tani Oluwaseyi, jugador del Villareal, que alcanzó a despejar Williams.

La espera se hizo eterna, pero en medio de la desesperación, a Marsch no le quedó más remedio que mandar a Davies al campo.

El retorno de la gran estrella canadiense a las canchas se notó de inmediato a pesar de haber estar un más de año apartado: en los primeros compases, firmó una asistencia para Jacob Shaffleburg que estuvo a punto de terminar en gol en el minuto 75 de juego.

Con Sudáfrica eliminado de la competición, Canadá aguarda por su próximo rival de octavos de final, que se decidirá el próximo 6 de julio entre el ganador del duelo de dieciseisavos que se disputará mañana en el Estadio de Monterrey entre Marruecos y Países Bajos.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE