Canaco pide reunión con Secretario de Gobierno por transporte público

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez señaló que sigue a la espera de una reunión con el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda con el fin de abordar el tema del transporte público y posibles cambios de horario.

“Ya le pasamos unas fechas al secretario para reunirnos con él, espero que nos dé respuesta para ver cómo podemos colaborar con lo que es el transporte y que nos toca como Canaco en apoyar”, comentó.

Asegura que ya se dio una oportunidad durante el fin de semana para ver el movimiento del centro por la tarde noche en donde pudo corroborar que prácticamente a las 10 pm ya no hay transporte para los ciudadanos para llegar a su casa y solo disfrutando un fin de semana.

Cabe destacar que el líder del comercio formal comentó que es necesario un in demento de horario para las rutas de transporte público esto debido a que se dan cortes de ruta muy temprano y dejan a los ciudadanos sin una opción económica de trasladarse a sus casas.

La canaco plantea un cambio en el sistema de transporte, esto será planteado con el gobierno del estado con el fin de acabar con las molestias