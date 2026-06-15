Canaco llama a ciudadanos a apoyar el comercio por Día del Padre

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alendro Lazzarotto Rodríguez, dio a conocer un llamado a los ciudadanos a apoyar el comercio en el marco de las celebraciones del día del padre.

Cada tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre en México, sin embargo, a comparación del Día de las Madres no es comercialmente bueno por lo cual, la Canaco hace un llamado a los ciudadanos en apoyar con el consumo.

“Un llamado de que apoyen al comercio local, que estamos teniendo situaciones complicadas, que utilicemos el día del padre como una manera de celebrar y apoyar al comercio local y que le demos la importancia al papá como a la mamá ya que sin familia no hay país”

Espera que los comerciantes afiliados a la Canaco cuenten con promociones para detonar el desarrollo económico.