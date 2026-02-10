Canacintra renueva dirigencia; Sergio Gramer Quiñones presidirá el organismo en 2026-2027

Chihuahua, Chih.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) llevó a cabo este martes su Asamblea Ordinaria, en la que se formalizó la renovación de su dirigencia y, por votación unánime, fue electo el empresario Sergio Gramer Quiñones como presidente para el periodo 2026-2027.

Durante la sesión, los consejeros del organismo respaldaron de manera total la propuesta a favor de Gramer Quiñones, destacado empresario industrial y miembro activo del Consejo de Canacintra, quien asumirá la representación del sector en los próximos dos años.

En el marco de la asamblea también se presentó el informe correspondiente al último año de gestión de Armando Gutiérrez Cuevas, quien concluye su periodo al frente de la cámara empresarial. En su mensaje, se dieron a conocer los avances y acciones impulsadas durante su administración, enfocadas en el fortalecimiento del sector industrial y la vinculación institucional.

Con este relevo, Canacintra inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Sergio Gramer Quiñones, en un contexto de retos económicos y productivos que demandan unidad y coordinación entre la iniciativa privada y los distintos órdenes de gobierno.