CANACINTRA Chihuahua invita a plática virtual sobre actualizaciones del IMSS

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Chihuahua dio a conocer que el próximo viernes 20 de febrero a las 10:00 horas se llevará a cabo una plática virtual enfocada en temas estratégicos relacionados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el propósito de mantener a las empresas afiliadas debidamente actualizadas en materia normativa y operativa.

Este espacio, informó el organismo, está diseñado para brindar información clara y oportuna sobre disposiciones, procedimientos y criterios que inciden directamente en el cumplimiento de obligaciones patronales. A través de esta sesión, las y los industriales podrán fortalecer sus procesos administrativos, reducir riesgos y asegurar una gestión eficiente ante el IMSS, en un entorno regulatorio que exige cada vez mayor precisión y seguimiento.

CANACINTRA Chihuahua, reiteró que uno de sus principales compromisos es acompañar a la industria con herramientas prácticas que impulsen la certeza jurídica y la competitividad empresarial. Por ello, la participación en esta plática será completamente gratuita para la membresía, como parte de los servicios de valor que la Cámara pone a disposición de sus afiliados.

Para mayor información llamarla teléfono: 614 439 0770

Liga para el registro: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjpfebJ_YyAM1a2ynYfCK1I3ckGDDXsjlP6NWv_Myc_pPfuQ/viewform?pli=1