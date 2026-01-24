Caen dos presuntos homicidas en zona oriente de la ciudad

La Dirección de Seguridad Pública Municipal presentó esta mañana a dos presuntos homicidas detenidos sobre la calle Punta los Bronces y Ecuus, en la zona oriente de la capital.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Municipal, quienes aseguraron a los dos presuntos, informaron lo siguiente:

Llegó una llamada de riña sobre en la calle punta los bronces donde manifiesta que llega una persona del sexo masculino a bordo de un vehículo Ford Explorer ekw554b modelo 2000 donde desciende un hombre que vestía pantalón mezclilla claro y sudadera negra junto con un masculino de sudadera azul marino y pantalón mezclilla los cuales comienzan la riña con otro sujeto de vestimenta: pantalón gris sudadera negro así mismo, se percatan por cámaras del evento donde al arribar las unidades indican que el sujeto de pantalón gris no responde y cuenta con impactos por arma de fuego en el tórax, quien indican las demás partes, respondía al nombre de Roberto Ezequiel Acosta Holguín de 43 años.

No obstante, es detenido en el lugar Jorge Raúl “N” de 22 años alias “El Rata”.