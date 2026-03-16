Cae “Pepe”, señalado como pieza clave en la estructura del CJNG

La Comandancia de la V Región Militar informó este domingo la detención de José “N”, alias “Pepe”, durante un operativo realizado por elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura ocurrió durante patrullajes terrestres efectuados por fuerzas federales en esa demarcación.

Según la autoridad militar, José “N” es considerado uno de los principales operadores logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La V Región Militar señaló además que el detenido habría sido la persona encargada de trasladar a la pareja sentimental del extinto Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, hacia Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026.

Durante la detención, las fuerzas federales aseguraron droga, armamento y un vehículo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) con sede en Guadalajara, Jalisco, donde se continuará con las investigaciones, los peritajes correspondientes y la definición de su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el tipo y volumen de la droga asegurada, ni sobre el armamento decomisado.

Con información de López-Dóriga Digital