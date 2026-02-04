Cae cómplice de “La Rata” en operativo de la Policía Municipal en Punta Oriente

Elementos de despliegue y personal adscrito a distintas áreas de la Subdirección de Inteligencia lograron la captura de un presunto cómplice de “La Rata”, durante un operativo implementado en la zona de Punta Oriente.

El comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas, informó que recibió la novedad a cargo del encargado de área en la que se le notificó la detención del sujeto en uno de los filtros instalados por los elementos municipales, mismo que contaba con una orden de aprehensión vigente.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de vigilancia, con el objetivo de reducir los índices delictivos y mantener la seguridad en la capital.