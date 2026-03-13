Cabildo de Mujeres fortalece la inclusión y participación femenina en Chihuahua: Olivia Franco

En el marco de la instalación del Cabildo de Mujeres 2026, la Síndica municipal de Chihuahua, Olivia Franco, destacó la importancia de continuar impulsando la participación de las mujeres en los espacios de gobierno, como parte de un esfuerzo coordinado que promueve la igualdad y la inclusión en la vida pública del municipio.

La funcionaria subrayó que la colaboración del H. Ayuntamiento y con las distintas áreas del Gobierno Municipal ha permitido impulsar acciones orientadas a abrir más espacios de participación para las mujeres, promoviendo una mayor inclusión en los procesos de toma de decisiones.

Olivia Franco señaló que Iniciativas como el Cabildo de Mujeres representan un avance significativo para construir una ciudad más incluyente, al generar espacios donde las experiencias, perspectivas y propuestas de las mujeres puedan ser escuchadas e incorporadas en el diseño de políticas públicas.

Asimismo, destacó que este tipo de ejercicios fortalecen la vida democrática del municipio, al ampliar la participación ciudadana y permitir que más voces contribuyan en el análisis y la búsqueda de soluciones a los retos que enfrenta la capital.

Finalmente, la Síndica reiteró que desde la Sindicatura continuarán respaldando acciones que promuevan la igualdad, la participación y el liderazgo de las mujeres, con el objetivo de avanzar hacia un municipio donde todas tengan la oportunidad de incidir en las decisiones que impactan el desarrollo de Chihuahua.