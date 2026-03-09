Busca Municipio pactar convenio con hoteleros para brindar refugio temporal a mujeres

Paty Ulate, regidora presidenta de la Comisión de Igualdad, Genero y Familia en el Ayuntamiento, en el marco del Día Internacional de la Mujer dio a conocer que en siguientes días se pactará convenio con hoteleros de la capital con el objetivo de brindar refugio temporal a mujeres víctimas de violencia.



De acuerdo con la regidora del PAN y del Instituto Municipal de las Mujeres, en el refugio que tiene el Municipio suele no haber el suficiente espacio.



”Lamentablemente Chihuahua sigue siendo un lugar con violencia intrafamiliar muy alta y, necesitamos dar y proteger a las mujeres que la padecen”.

Ulate Bernal afirmó que previo a la firma de convenio con hoteles, de los cuales se propone a por lo menos siete, se turnará y pondrá en la mesa de Cabildo tal iniciativa para que sea aprobada por el Ayuntamiento, es decir, que se dé luz verde para acudir con los hoteleros.