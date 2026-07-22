Buque cisterna es alcanzado por un proyectil en el mar Rojo; hutíes reivindican ataque

Un buque cisterna fue alcanzado por un proyectil desconocido frente a las costas de Arabia Saudita, lo que provocó un incendio a bordo, alertó este miércoles la Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), reportó Al Jazeera.

De acuerdo con el organismo británico, el incidente ocurrió a unas 70 millas náuticas de Al Shuqaiq, en el mar Rojo. La tripulación inició labores para controlar el fuego tras el impacto y, hasta el momento, no se reportaron víctimas entre los tripulantes. La UKMTO no identificó el origen del proyectil ni atribuyó el ataque a algún actor.

Horas después, los hutíes de Yemen confirmaron haber atacado con misiles y drones dos petroleros sauditas que, acusaron, violaron el bloqueo naval impuesto por el grupo en el mar Rojo. En un comunicado difundido en Telegram, señalaron que la operación alcanzó los buques Encelia y Layla, lo que provocó incendios de gran magnitud en ambas embarcaciones.

El grupo rebelde no precisó si uno de los petroleros mencionados corresponde al buque reportado por la UKMTO ni ofreció información sobre posibles víctimas.

El incidente ocurrió en medio de la escalada militar en la región, donde continúan las tensiones por la guerra entre Estados Unidos e Irán y los ataques contra la navegación comercial en las rutas marítimas cercanas al estrecho de Ormuz y el mar Rojo.