Bullying a Punch. Captan cómo un macaco adulto lo ataca y él corre hacia su “mamá” de peluche

El pequeño macaco llamado Punch, que se hizo viral a las redes sociales al aferrarse a su ‘mamá’ de peluche tras ser abandonado, fue atacado esta semana por un mono adulto.

El video muestra a Punch sentado con otros monos en su recinto en el zoológico de Ichikawa, en Japón, cuando es atacado repentinamente por un gran macaco. El bebé logró escapar y correr hacia su ‘mamá’ de peluche, escondiéndose y abrazándola.

