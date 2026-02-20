Bullying a Punch. Captan cómo un macaco adulto lo ataca y él corre hacia su “mamá” de peluche

El pequeño macaco llamado Punch, que se hizo viral a las redes sociales al aferrarse a su ‘mamá’ de peluche tras ser abandonado, fue atacado esta semana por un mono adulto.

I don’t think I’ve ever wanted to fight a monkey as much as I do today. The urge to jump inside the enclosure and kick the shit out of that monkey is just too strong. pic.twitter.com/t720RsrPcf — Mathieu (@miniapeur) February 19, 2026

El video muestra a Punch sentado con otros monos en su recinto en el zoológico de Ichikawa, en Japón, cuando es atacado repentinamente por un gran macaco. El bebé logró escapar y correr hacia su ‘mamá’ de peluche, escondiéndose y abrazándola.