¿BTS vendrá a México? Confirman su regreso en 2026 con nuevo álbum y gira mundial

El grupo de K-pop BTS confirmó su regreso a la música con un nuevo álbum y una gira mundial prevista para 2026, un anuncio que reavivó la expectativa global de sus fans y abrió la gran pregunta en México: ¿el país estaría incluido en su próximo tour?

Si tú tienes la misma duda, aquí en MILENIO te contamos si BTS vendrá a México y todo lo que sabemos sobre su gira mundial.

BTS anunció nuevo álbum: ¿Cuándo será?

La agencia BigHit Music informó que el grupo de K-pop BTS lanzaría un nuevo disco el 20 de marzo, el primero como septeto desde Proof (2022), y que este material estaría acompañado por una gira mundial.

El anuncio marcó el regreso oficial de BTS a las actividades grupales luego de que todos sus integrantes concluyeran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El último miembro en completar este deber fue Suga, en junio pasado, lo que permitió retomar los planes colectivos de la banda. Sobre este proceso, el director ejecutivo de HYBE, Lee Jae-sang, había señalado que los artistas necesitarían tiempo para reorganizarse y crear nueva música tras su regreso a la vida civil.

El retorno generó una fuerte expectación, ya que BTS no se presentaba como grupo completo desde su concierto en Busan en 2022.

Y es que desde su debut en 2013, BTS había encabezado listas como Billboard con éxitos como Dynamite y Butter, además de llenar estadios en Estados Unidos y otras regiones.

¿BTS vendrá a México en su gira mundial?

Hasta el momento no se sabe si BTS regresará en México, no obstante, la agrupación ha consolidado una base masiva de seguidores, por lo que se cree en su posible visita al país.

Por otro lado, pese a que HYBE no ha revelado fechas ni ciudades sobre la gira mundial de BTS, de acuerdo con Hyundai Motor Securities, los conciertos del grupo de K-pop podrían comenzar en mayo de 2026 y extenderse hasta diciembre del mismo año.

La firma estimó que “más de 4 millones de personas asistirán a los shows, con un promedio superior a 60 mil asistentes por presentación”, cifras que remitirían al impacto de su último tour global, Love Yourself: Speak Yourself en 2019.

Con información de Milenio