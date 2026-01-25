BTS hace historia en México con tres conciertos agotados en tiempo récord

La banda surcoreana BTS hizo historia en México con 1.1 millones de personas que hicieron fila virtual para poder comprar boletos para sus tres conciertos en la Ciudad de México y la totalidad del inventario disponible se agotó en 37 minutos durante la venta general, de acuerdo con información emitida Ticketmaster.

En mayo, BTS regresará a la Ciudad de México para presentarse en el Estadio GNP Seguros, reconocido como el estadio de conciertos número uno del mundo, con una comunidad de fans lista para hacer historia una vez más.

“México forma parte de un momento global sin precedentes, y la Ciudad de México se confirma como escenario clave de uno de los eventos musicales más importantes del año”, comentó Ocesa.

Este fenómeno se repitió desde la preventa exclusiva para fans, ya que los boletos asignados se agotaron en menos de una hora para el evento que se llevara acabo el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con este fue un uno de los procesos de venta más intensos y de mayor demanda en la historia reciente de los espectáculos en el país.

“Este comportamiento confirma que la llamada fiebre BTS es un fenómeno de escala global. La gira mundial del grupo contempla decenas de países y ciudades estratégicas, y la inclusión de la Ciudad de México reafirma su peso dentro del circuito internacional de la música en vivo, así como la profunda conexión que los artistas mantienen con su base de fans en el país”, señaló la empresa organizadora de eventos.

Señaló que la dimensión del interés por las fechas en la ciudad de México también se refleja en su alcance geográfico: personas de más de mil 300 ciudades alrededor del mundo buscaron boletos para los shows.

A nivel nacional, destacaron:

Ciudad de México

Estado de México

Jalisco

Nuevo León

Querétaro

Mientras que, a nivel internacional, se registró una fuerte demanda desde lugares como:

Lima

Santiago

Bogotá

California

Texas

Destacó que con una trayectoria que redefine la industria musical contemporánea, BTS trasciende los rankings y cifras de venta.

El grupo ha construido un movimiento cultural global que conecta a millones de personas a través de la música, mensajes positivos y valores como la diversidad y la inclusión.

“El impacto del K-pop y de ARMY en México consolida al país como una de las plazas más relevantes para las giras internacionales en América Latina”, concluyó Ocesa.

Con información de Milenio