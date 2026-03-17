Brooklyn desaira a Victoria Beckham en pleno Día de las Madres y celebra a su suegra

Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños de su suegra mientras continúa el distanciamiento con sus papás en pleno Día de las Madres en Reino Unido.

La distancia entre Brooklyn Beckham y su familia volvió a quedar en evidencia con un gesto que no pasó desapercibido en una fecha especialmente significativa. Mientras en el Reino Unido se celebraba el Día de las Madres, el hijo mayor de David y Victoria Beckham prefirió celebrar el cumpleaños de su suegra, Claudia Heffner, mamá de su esposa Nicola Peltz.

La pareja organizó una celebración especial para la exmodelo, quien cumplió 71 años el pasado 12 de marzo, consolidando así el cercano vínculo que mantienen con ella. En su familia política, el joven chef ha encontrado un importante respaldo, lo que ha fortalecido aún más su relación en medio de su distanciamiento familiar.

Brooklyn desaira Victoria Beckham en pleno Día de las Madres en Reino Unido

A través de sus historias de Instagram, Brooklyn Beckham dedicó palabras cariñosas a la mamá de su esposa, Nicola Peltz, acompañadas de una fotografía familiar. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia total de cualquier mención a su propia mamá en pleno Día de las Madres en Reino Unido.

Brooklyn Beckham, Nicola Peltz y Claudia Heffner (Instagram)

En la publicación aparece junto a Claudia Heffner y a su esposa, Nicola Peltz, acompañando la imagen con un mensaje que dejó en claro su buena relación: “Feliz cumpleaños a la mejor suegra. Te quiero mucho y espero que hayas tenido el día más increíble”, escribió además de agregar junto al texto un emoji de corazón rojo.

Nicola Peltz y Claudia Heffner (Instagram)

Por su parte, Nicola Peltz compartió un álbum de fotos con algunos detalles de la celebración: “Feliz cumpleaños a mi mamá. El puro hecho de poder llamarte mamá me hace verdaderamente, la más afortunada de la historia. Estoy tan feliz de poder pasar tu día especial contigo. Me encanta celebrarte , tu luz es tan brillante que haces todo mejor en este mundo. Te amo más de lo que nunca entenderás. ¡Espero que todos tus sueños y deseos se hagan realidad!”, escribió la actriz

El mensaje de Brooklyn contrasta con la reacción del resto de la familia Beckham. Sus hermanos menores, Romeo, Cruz y Harper, sí compartieron felicitaciones públicas para su mamá, acompañadas de fotografías de su infancia a su lado. También David Beckham aprovechó la fecha para rendir homenaje a su esposa con una imagen en blanco y negro tomada durante su embarazo de su hija.

Victoria y David Beckham felicitan a Brooklyn en su cumpleaños

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia vuelve a quedar en evidencia tras su desaire hacia su mamá en una fecha significativa. La falta de un mensaje público ocurre apenas semanas después de que Victoria y David Beckham intentaran acercarse a él de manera pública.

David Beckham celebra el cumpleaños de Brooklyn Beckham. (Instagram)

El pasado 4 de marzo, ambos felicitaron a su hijo por su cumpleaños número 27 con mensajes cariñosos en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora, el joven fotógrafo no ha respondido, lo que ha evidencia la tensión familiar.

Desde su boda con Nicola Peltz en 2022, Brooklyn se estableció en Estados Unidos, donde también reside la familia de su esposa. En diversas ocasiones ha dejado ver la cercanía que mantiene con sus suegros, con quienes comparte su vida cotidiana.

Victoria Beckahm celebra el cumpleaños de David Beckham. (Instagram)

La distancia con el resto de la familia Beckham se hizo más evidente el año pasado, cuando no asistió al cumpleaños 50 de su padre, celebrado el 2 de mayo, un evento que reunió a familiares y amigos cercanos. Tampoco estuvo presente en algunos desfiles de la firma de su madre ni en celebraciones relacionadas con el Inter Miami CF, equipo en el que juega Lionel Messi y que recientemente ganó el torneo en la liga estadounidense.

La situación se intensificó en enero, cuando Brooklyn decidió pronunciarse públicamente con un mensaje en redes sociales en el que aseguró que rompía lazos con su familia. En ese momento, los acusó de haberle hecho daño y de intentar afectar su matrimonio con Nicola. Desde entonces, incluso ha eliminado los tatuajes que llevaba dedicados a ellos, un gesto que refuerza la percepción de que la brecha entre el hijo mayor y el resto de la familia Beckham sigue lejos de cerrarse.