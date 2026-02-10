Brinda SSPE acompañamiento en seguridad a trabajadores en huelga en Ciudad Juárez

Además durante su estancia, se les brindó apoyo alimentario

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, realizó la entrega de 150 platillos con bebida a trabajadoras y trabajadores que se encuentran en huelga al exterior de la maquiladora Hopkins Manufacturing de México en Ciudad Juárez.

La actividad contó con la presencia de la titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Rosa Isela Gaytán, así como de elementos de la Policía de Proximidad, quienes reiteraron el compromiso institucional de mantener cercanía con la comunidad en distintos contextos sociales.

Además del apoyo alimentario, se acordó implementar rondines de seguridad tanto nocturnos como diurnos en la zona, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los manifestantes mientras permanezcan en el lugar.

Estas acciones forman parte de la estrategia de proximidad social impulsada por la SSPE, que busca fortalecer la presencia institucional, fomentar el diálogo y garantizar condiciones de seguridad para todas las personas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de actuar con respeto a los derechos humanos, promoviendo la paz social y la seguridad en beneficio de la ciudadanía.