Brandon Aubrey rechaza oferta millonaria de los Dallas Cowboys

Los Dallas Cowboys ofrecieron ya a Brandon Aubrey el contrato más grande de la historia para un pateador de goles de campo y salida en la historia de la NFL. Pero no fue aceptado por el jugador y su equipo de trabajo.

De acuerdo a The Dallas Morning News, los Cowboys ofrecieron a Aubrey un contrato con salario promedio de 7.5 millones de dólares, que es superior al del pateador mejor pagado de la liga, Harrison Butker, de los Kansas City Chiefs, que promedia 6.4 millones anuales.

Aubrey y su representación buscan alrededor de 10 millones de dólares por campaña, según el mismo reporte.

El vicepresidente de los Cowboys, Stephen Jones, sólo dijo en Indianápolis donde asiste al NFL Combine, que las conversaciones para llegar a una renovación de contrato con Aubrey comenzaron desde antes de la temporada pasada y que una de sus prioridades es que siga en el equipo.