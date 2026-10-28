Bonilla y el respaldo total de Romero-Rosario por Jáuregui-Ecos del “París a tus pies, chamaquito”-Sahir y Martín

Después de que el fin de semana refrendó acá en Chihuahua la unidad del PAN, incluidos hasta los inconformes por el caso del exfiscal César Jáuregui, el que ayer viajó a la capital del país para reunirse con Jorge Romero, jefe nacional del panismo, es el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, el cual sostuvo un encuentro con el presidente del CEN del partido azul, en donde se comprometió a continuar con el trabajo necesario para caminar unidos, concretar alianzas y caminar el territorio, mientras que Romero hizo lo propio al reiterarle que Chihuahua es prioridad para la dirigencia nacional que él preside y que por tanto las pilas del CEN estarán enfocadas en retener la gubernatura del Estado Grande, tal y como lo ha recalcado una y otra vez también la gobernadora Maru Campos.

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Lo que no pueda resolverse con la justicia terrenal, porque al parecer esa es inexistente, que lo haga la justicia divina. Al menos eso piensan los simpatizantes y familiares del exfiscal César Jáuregui, los cuales alistan un rosario para pedir a Dios por la liberación del extitular de la Fiscalía General del Estado y suspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital.

El encuentro para rezar el rosario por Jáuregui Moreno es este sábado 31 de octubre a las 17 horas a un costado de la Catedral, ahí sobre la calle Victoria, y la invitación está hecha para panistas y ciudadanía en general… y es que con la FGR acusándolo de traición a la patria y con un abogado que litiga en medios, urge la ayuda de Dios ante semejante embrollo jurídico.

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Con el “París a tus pies, chamaquito”, todavía de fondo, anoche tomó protesta Blanca Cruz García como consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral, en sustitución de Guadalupe Taddei, quien renunció tras el escándalo que reveló la frase anterior, el video protagonizado por su hijo y el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, ambos muy risueños en un hotel, sí, “carísimo de París”, video que destapó la presunta corrupción rampante dentro del órgano electoral. Así que con este nuevo enroque, el INE buscará limpiarse la podredumbre… porque la desconfianza ciudadana, eso ya es imposible. Además, mientras el INE se revuelve en un escándalo sin precedentes, esto bajo la presidencia de una persona vinculada al morenismo, los que antes se rasgaban las vestiduras por escándalos de esta índole, prefieren guardar silencio o desviar la atención contra sus adversarios.

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Los que se reunieron para comer y de paso tomarse la foto del recuerdo, son dos de los aspirantes a la coordinación municipal de Morena en Chihuahua capital, Martín Chaparro y Sahir Rentería, quienes se registraron para buscar ser los ungidos y abanderar al partido guinda. Dicha reunión que el empresario reveló a través de sus redes sociales, por supuesto que llamó la atención, pues Chaparro es miembro fundador, exdirigente estatal e izquierdista de cepa, mientras que el empresario ferretero es relativamente un nuevo fichaje, así que ante tanta “corcholata” que anda en busca de la candidatura, en una de esas hay quien va por un consenso.

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Después de presidir el Congreso del Estado durante el segundo año de ejercicio constitucional, y a pesar de ello estar presente y recorrer los municipios del Distrito 21 al que representa, quien rendirá su Informe de Actividades Legislativas este próximo viernes 6 de noviembre es el diputado local del PRI, Memo Ramírez, el cual ya anda en los preparativos y pormenores para rendirles cuentas a los ciudadanos de ese Distrito con cabecera en Parral, evento que se llevará a cabo la fecha antes mencionada ahí en el Casino de la Capital del Mundo, y a donde están invitados los líderes del partido tricolor que en la entidad preside Alex Domínguez, así como sus colegas diputados locales y también federales. Hay que recordar que Memo se registró como “defensor” y es uno de los principales activos de la familia revolucionaria en la región sur del estado, así que sí o sí aparecerá en la boleta electoral el año que viene.