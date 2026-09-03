Bonilla y Daniela en el Informe de Valenciano-Mata en CMIC-Choques y nervios-MC vs PRI, entre “esquiroles” y “borracheras”

A unas horas de que le toque el turno de presentar su Informe de Gobierno ante la ciudadanía, el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, anduvo anoche en Delicias para estar presente en el Informe de Jesús Valenciano, quien fue arropado por integrantes del Gabinete de la gobernadora Maru Campos, diputados locales y por la dirigente estatal Daniela Álvarez, así como por la diputada federal Manque Granados, los cuales reconocieron los avances y el trabajo realizado por Valenciano al frente de uno de los municipios más pujantes del estado. Todos ellos se alistan para estar mañana en el Informe de Bonilla, quien también espera a la plana mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que preside Jorge Romero, el cual ya confirmó asistencia y estará en primera fila este viernes por la tarde en el Centro de Convenciones, pues Marco no nada más es uno de los alcaldes con mayor aprobación y confianza ciudadana de todo el país, también es el coordinador político estatal del panismo y futuro candidato a la gubernatura.

Por cierto que en esa tesitura del Informe de Bonilla, ayer todo un ejército salió a la calles de la capital para entregar a los ciudadanos un reporte resumido de los logros del Presidente Municipal de Chihuahua. Bajo el lema “Así se cumple”, trabajadores del Ayuntamiento tomaron las calles ayer y lo estarán haciendo este y los próximos días, ya que si algo tiene que presumir el alcalde Bonilla, es que a pesar del abandono de la Federación, entre su administración y la de la gobernadora Maru Campos, han logrado construir obras e infraestructura para brindar mayor calidad de vida a los chihuahuenses que habitan la capital del estado.

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Ya que mencionamos a la gobernadora Maru Campos, y tal como le adelantamos ayer en este mismo espacio, la jefa del Ejecutivo chihuahuense confirmó que precisamente no acudió al Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum debido a que la invitación enviada a su despacho, fue “por compromiso y no por consideración”. Así que con la dignidad que la caracteriza, a sabiendas de que incomodaría a varios morenistas con su presencia, cuestión que también fue resaltada por la Gobernadora, es que optó por no acudir a Palacio Nacional, además de por supuesto la congruencia con la que actúo, pues no hace mucho de aquellos ataques constantes que salían un día sí y el otro también de boca de Sheinbaum hacia su persona. Así que misterio resuelto, aunque no hacía falta ser un detective para darse cuenta del por qué Maru prefirió no estar en un lugar donde no iba a ser bien recibida.

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El que estará el próximo martes como invitado especial en las instalaciones de la CMIC, es el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado, Mario Mata, quien acudirá al llamado de los empresarios de la construcción que encabeza Juan Carlos Montaño. De todos los encuentros con funcionarios federales, estatales y municipales que organiza esa cámara que aglomera a los constructores, sin duda este será uno de los más trascendentales, pues el tema del agua es prioridad y si algo ha caracterizado al gobierno de Maru Campos, es la inversión en infraestructura hidráulica, esa que no se ve, no apantalla, pero que representa valía pura para los ciudadanos del hoy y las próximas generaciones.

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Los malosos señalaron que el estiramiento de la liga al interior de Morena para dejar en suspenso el destape de su abanderado a la gubernatura en Chihuahua, no solamente responde a los choques que traen los equipos del alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y de la senadora con licencia Andrea Chávez, ya que debido a eso y a que todavía no encuentran la forma de no salir tan raspados cuando se presente el anuncio oficial, es que el nombre del afortunado o afortunada no ha sido revelado. A nivel nacional trascendió que también han existido roces entre la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel y la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, de quienes se dice que tampoco han logrado emparejar posturas en cuanto a tiempos y fechas para destapar a los 12 coordinadores estatales restantes y los detalles de la convocatoria para las coordinaciones federales, además de que durante esta semana optaron por quitarle el pie del acelerador a la grilla pública, pues el objetivo era que toda la agenda nacional estuviera centrada en el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum y así no quitarle reflectores. Sin embargo, como la ansiedad y los nervios apremian al interior del morenismo para conocer a los futuros candidatos a las gubernaturas, quién sabe si esa estrategia les haya dado resultados o solamente alargaron la agonía.

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Los que de plano no quieren saber nada de una posible alianza entre partidos opositores a Morena son los líderes nacionales de Movimiento Ciudadano, los cuales se dicen muy patriotas y anti4T, pero a la hora de la hora y tras ser convocados, oootra vez, por el dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, a conformar un bloque opositor en conjunto con el PAN, los naranjas volvieron a rechazar la propuesta, pero esta vez hasta con insultos que encendieron la mecha del jefe priista. Y es que el coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda, afirmó que “el PRI no tiene calidad moral para convocar ni a una borrachera”, lo que de inmediato encendió la mecha de ‘Alito’ y del coordinador de los diputados federales del tricolor, Rubén Moreira, quienes acusaron a los de MC de ser “esquiroles” de Morena y de disfrazarse de opositores, cuando en realidad desde hace años el partido que lideran Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez, le hacen el caldo gordo al régimen de la 4T. Así las cosas con los emecistas que dicen poder solos… o eso dicen creer para que el resto de la oposición tampoco pueda.