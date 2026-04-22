Bloquean acceso de Chihuahua a Aldama e incendian Oxxo

La violencia persiste en el municipio de Aldama, y es que esta tarde, sujetos armados secuestraron un camión de maquila y bloquearon con él el acceso de la capital a esa localidad.

Además, se reportó el incendio de un Oxxo, por lo que el resto de esas tiendas de autoservicio cerraron sus puertas.

Estos hechos ocurren luego de que durante la madrugada de hoy, fueron incendiadas varias vivienda en la comunidad de El Pueblito, las cuales eran usadas como casas de seguridad.

Además, reportan enfrentamientos en Chorreras.