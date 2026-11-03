Blindaje Chihuahua Capital, clave para contener homicidios al cierre de año: Julio Salas

El fortalecimiento del operativo Blindaje Chihuahua Capital será una de las principales estrategias de seguridad para el cierre de 2026, ante el reto de evitar un incremento en los homicidios dolosos durante diciembre, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas González.

El jefe policiaco dio a conocer que este martes participó, junto con el alcalde suplente René Chavira, en la Mesa Estatal de Seguridad, donde se analizaron los indicadores delictivos de la ciudad, las acciones de coordinación entre corporaciones y los objetivos prioritarios que requieren atención.

En cuanto a los homicidios, Salas González detalló que octubre concluyó con 28 víctimas, frente a las 30 registradas durante septiembre. Aunque reconoció que esta variación representa un avance, advirtió que no es momento de bajar la guardia, debido a la complejidad que históricamente representa el último mes del año.

Como referencia, recordó que en diciembre del año pasado se contabilizaron 30 homicidios en la capital, por lo que el propósito de las autoridades será evitar que se repita ese escenario. Para ello, destacó la importancia de mantener la coordinación desde las mesas regionales y reforzar las estrategias preventivas y operativas para preservar la seguridad de las familias chihuahuenses.